04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-175'
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Bayern Münih çalışanlarına ChatGPT yasağı!

Bayern Münih, kulüp içi dijital yapılanmada önemli bir değişikliğe giderek çalışanlarının iş amaçlı ChatGPT kullanmasını yasakladı. Bunun yerine kulüp, kendi geliştirdiği yapay zekâ platformunu resmi olarak devreye aldı.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Almanya'da Bundesliga devi Bayern Münih, kulüp içi dijital yapılanmada önemli bir değişikliğe giderek çalışanlarının iş amaçlı ChatGPT kullanmasını yasakladı. Bunun yerine kulüp, kendi geliştirdiği yapay zeka platformunu resmi olarak devreye aldı.

Alman gazetesi Welt'in haberine göre, Bayern'in iç yapay zeka sistemi, halihazırda kulübün farklı birimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Platform özellikle; hukuk departmanı, taraftar destek birimi ve idari operasyonlar gibi kritik alanlarda görev yapıyor.

YAKLAŞIK 300 ÇALIŞAN KULLANIYOR 



Bayern Münih'te şu anda yaklaşık 300 çalışan bu yeni yapay zeka altyapısını kullanıyor. Bu rakam, kulübün toplam personelinin yaklaşık üçte birine denk geliyor. Kulüp ayrıca yapay zeka araçlarını tüm departmanlara entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"CHATGPT'Yİ YASAKLADIK ÇÜNKÜ KENDİ PLATFORMUMUZU KULLANMALARINI İSTİYORUZ"

Bayern'in taraftar dijital etkileşim yöneticisi Thomas Ehemann, Münih'te düzenlenen ISPO fuarında yaptığı açıklamada kulübün kararını şu sözlerle anlattı:

"ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka platformlarını çalışanlarımız için yasaklamaya başladık. Bunun nedeni, personelin kendi geliştirdiğimiz yapay zeka platformunu kullanmasını sağlamak. Ayrıca bu platform özel bir bulut ortamında çalışıyor."

Ehemann, beklediklerinin aksine çalışanlardan herhangi bir tepki gelmediğini de belirtti: 

"Büyük bir dirençle karşılaşacağımızı düşünmüştük ancak tam tersi oldu. Çalışanlar çözümün esnek ve basit olmasından oldukça memnun."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
