Haber Tarihi: 03 Aralık 2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 14:28

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 2025

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçilirken kura çekimi için geri sayım başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un doğrudan katıldığı grup etabının kura tarihi ile yayın bilgisi araştırılıyor.

025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanının ardından gözler grup aşaması kura çekimine çevrildi. 24 takımın mücadele edeceği grup etabında hem kura çekiminin yapılacağı tarih hem de gruplarda yer alacak takımlar merak konusu oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Törenin tüm aşaması canlı olarak futbolseverlere aktarılacak.

Kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Eleme turunun tamamlanmasının ardından tüm takımların netleşmesiyle beraber grup yapıları da kura töreninde belirlenecek.

ZTK GRUP AŞAMASINA KATILACAK TAKIMLAR

Grup aşamasında toplam 24 takım yer alacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, geçtiğimiz sezonki başarıları nedeniyle grup etabına direkt olarak katılma hakkı elde etti. Bu beş takımın yanına, 4. eleme turunu geçen 19 takım eklenecek.

2, 3 ve 4 Aralık'ta tamamlanan eleme maçlarıyla gruplara yükselecek bu 19 takım, kura çekimi sonrasında dört'erli gruplara dağıtılacak. Takımlar, grup aşamasında tek maç üzerinden mücadele edecek ve puan durumu sonucu son 16 turuna yükselen ekipler belli olacak.

ZTK GRUP AŞAMASI KAÇ TAKIMLA OYNANACAK?

Toplam 24 takım grup aşamasında mücadele edecek. Beş takım direkt katılırken, diğer 19 takım eleme turundan gelecek.



