Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 2025

025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanının ardından gözler grup aşaması kura çekimine çevrildi. 24 takımın mücadele edeceği grup etabında hem kura çekiminin yapılacağı tarih hem de gruplarda yer alacak takımlar merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Törenin tüm aşaması canlı olarak futbolseverlere aktarılacak.

Kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Eleme turunun tamamlanmasının ardından tüm takımların netleşmesiyle beraber grup yapıları da kura töreninde belirlenecek.

Grup aşamasında toplam 24 takım yer alacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, geçtiğimiz sezonki başarıları nedeniyle grup etabına direkt olarak katılma hakkı elde etti. Bu beş takımın yanına, 4. eleme turunu geçen 19 takım eklenecek.

2, 3 ve 4 Aralık'ta tamamlanan eleme maçlarıyla gruplara yükselecek bu 19 takım, kura çekimi sonrasında dört'erli gruplara dağıtılacak. Takımlar, grup aşamasında tek maç üzerinden mücadele edecek ve puan durumu sonucu son 16 turuna yükselen ekipler belli olacak.

