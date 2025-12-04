04 Aralık
Modric: "Real Madrid'den sonra her adım aşağıya gider"

Luka Modric, Real Madrid'den ayrılışını "zirveden sonra her yol aşağı iner" sözleriyle anlatırken, Milan'a gidişini kulübün statüsü, tarihi ve çocukluk sevgisi nedeniyle en doğal tercih olarak gördüğünü vurguladı.

Modric: 'Real Madrid'den sonra her adım aşağıya gider'
Luka Modric, Real Madrid'den ayrılıp yaz transfer döneminde Milan'a katılmasının ardından kariyerindeki bu büyük değişimi değerlendirdi. Hırvat yıldız, Slaven Bilic ile yaptığı söyleşide hem Real Madrid'den ayrılmanın ne anlama geldiğini hem de Milan'a duyduğu sevgiyle bu tercihin kendisi için neden doğal olduğunu anlattı.

"DAĞIN ZİRVESİNDEN ÇIKAN HER YOL AŞAĞI İNER"

Çin atasözünden alıntı yaparak Madrid sonrası kariyerin kaçınılmaz olarak daha düşük seviyede olacağını söyleyen Modric, "Eski bir Çin atasözü der ki: 'Dağın zirvesinden çıkan her yol aşağı iner.' Real Madrid'den sonra her şey ancak aşağı doğru gidebilir. Bu çok açık." dedi.



"ÇOK DOĞAL BİR SEÇİM GİBİ HİSSETTİRDİ"

Ancak Milan'dan gelen teklifin farklı bir his yarattığını belirten tecrübeli oyuncu, "Milan'a gitme ihtimali ortaya çıktığında bu çok doğal bir seçim gibi hissettirdi. Sanki olması gereken buydu. Çünkü kulübün statüsü ve tarihi, Milan'ı Real Madrid'in sadece bir adım altında olan o çok küçük elit grubun içine koyuyor." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID'DE OYNAYAN HERKES SİZE AYNI ŞEYİ SÖYLER"

Real Madrid sonrası her adımın geriye gitmek olacağını tekrar vurgulayan Hırvat yıldız, "Her zaman söyledim: Real Madrid'den sonra nereye giderseniz gidin, bu bir adım geriye gitmektir. Bunda hiç şüphe yok. Orada oynayan herkes size aynı şeyi söyleyecektir." dedi.

"MILAN BENİM FAVORİ KULÜBÜMDÜ"

Buna rağmen Milan'ın kendisi için ideal bir durak olduğunu söyleyen Hırvat yıldız, çocukluk aşkını da açıkladı: 

"Ama ben, statüsü ve tarihi Madrid'e en yakın olan kulübe geldim. Benim için mümkün olan en ideal durum buydu. Çünkü Milan'ı çocukluğumdan beri seviyordum. İtalyan futbolu ile büyüdüm. Milan her zaman benim takımımdı, favori kulübümdü."

