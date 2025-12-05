05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 74 günde üç kupa!

Sadettin Saran, göreve geldiği 74 günde üç farklı branşta kupa sevinci yaşarken şimdi gözünü Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.

05 Aralık 2025 09:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u 257 oyla geçerek Fenerbahçe'nin 34'üncü başkanı olan Sadettin Saran, koltuğa oturduğu günden bu yana üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.

İlk olarak Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı. Ardından Kadınlar Voleybolda Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak Sadettin Saran'a ikinci kupasını hediye etti.

Fenerbahçe'nin 61 yaşındaki başkanı, son olarak ise kadınlar basketbolda da kupa sevinci yaşadı. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'i farklı geçen sarı-kanaryalar 14'üncü kez kupanın sahibi olurken, Başkan Sadettin Saran da göreve geldiği 74 günde 3'üncü kupasını kazandı.

Saran'ın en büyük hayali ise sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğu...



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
