Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 74 günde üç kupa!

21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u 257 oyla geçerek Fenerbahçe'nin 34'üncü başkanı olan Sadettin Saran, koltuğa oturduğu günden bu yana üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.



İlk olarak Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı. Ardından Kadınlar Voleybolda Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak Sadettin Saran'a ikinci kupasını hediye etti.



Fenerbahçe'nin 61 yaşındaki başkanı, son olarak ise kadınlar basketbolda da kupa sevinci yaşadı. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'i farklı geçen sarı-kanaryalar 14'üncü kez kupanın sahibi olurken, Başkan Sadettin Saran da göreve geldiği 74 günde 3'üncü kupasını kazandı.



Saran'ın en büyük hayali ise sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğu...







