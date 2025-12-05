05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Göztepe, kendini affettirmek istiyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turda elenen Göztepe, Trabzonspor maçıyla taraftarının gönlünü almak istiyor.

05 Aralık 2025 11:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, kendini affettirmek istiyor!


Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a deplasmanda 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet alan ve kupaya erken veda eden Göztepe tamamen lige odaklandı.

Pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolundaki en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, taraftarlar da satışa çıkan biletlerin çok büyük bölümünü tüketti. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 250, 2'nci kategori 2 bin 600, 3'üncü kategori bin 300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 390 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son Kocaelispor maçının ardından bloke cezası alan tribünlerdeki taraftarlar ise karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor yenilgisiyle adeta çılgına dönen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftara kendilerini affettirmeleri gerektiğini oyuncularına ifade eden Stoilov'un gerekli mücadeleyi göstermeyen isimlerle artık çalışmayacağı da vurgulandı. Ligde 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, kazandığı takdirde 31 puana sahip 3'üncü Trabzonspor'la arasındaki farkı 2'ye indirecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan 3 resmi maçta iki tamı da 1'er galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti. Göztepe geçen sene Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk lig maçını 2-1 kazanırken, Trabzon'daki maç 1-1 berabere sona erdi. Kupa yarı finalinde de kozlarını paylaşaşan iki ekibin mücadelesinde Trabzonspor evinde Göztepe'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.


  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
