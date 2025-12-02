Haber Tarihi: 02 Aralık 2025 12:15 -
Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi?
Beyaz TV'nin uzun yıllardır ekranlarda olan magazin programı Söylemezsem Olmaz yayın akışında yer almayınca 'Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde fenomen programda kriz çıkmış Lerzan Mutlu programı bıraktığını duyurmuştu.
Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, hafta başı yayın akışında yer almayınca sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. İzleyiciler, programın neden yayınlanmadığını ve geleceğinin ne olacağını merak etmeye başladılar.
Özellikle programı her gün takip edenler, 'Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?', 'Söylemezsem Olmaz bitti mi?' gibi sorularla arama motorlarına yöneldi.APAR TOPAR KALDIRILDISöylemezsem Olmaz'ın 28 Kasım 2025 Cuma günü yayınlanan son bölümünde herhangi bir veda mesajı verilmemesi de dikkat çekti. Programın ani bir şekilde yayın akışından çıkarılması, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu.Konuyla ilgili Beyaz TV yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Programın geleceği, Lerzan Mutlu'nun ayrılık kararının doğruluğu ve kanalın alacağı karar, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.KRİZ ÇIKTISöylemezsem Olmaz'ın sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan arasında geçtiğimiz gün canlı yayında yaşanan tartışma magazin gündemine damga vurmuştu. Canlı yayın esnasında tansiyonun yükselmesi ve tarafların sözlü olarak birbirlerine karşılık vermesi izleyicilerin dikkatini çekmişti.Yaşanan bu gerginliğin ardından Lerzan Mutlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla programdan ayrıldığını duyurdu. Mutlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime dönerek Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmış bulunmaktayım. Yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım… Sizleri seviyorum."
