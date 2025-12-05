Trabzonspor'dan Ernest Muçi planı!

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi için karar dönemi yaklaşıyor.



Bordo-mavililer, genç oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.



Muçi'nin sözleşmesindeki 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun son kullanma tarihi 31 Mayıs. Trabzonspor, opsiyonu işletmek isterse bir ay içinde ilk taksit olan 1.7 milyon euroyu Beşiktaş'a ödemek zorunda.



Teknik direktör Fatih Tekke'nin performansından memnun olduğu Muçi için yönetimden opsiyonun kullanılmasını talep ettiği öğrenildi.





PERFORMANSI



Trabzonspor formasıyla 11 maça çıkan Muçi, 3 gol kaydetti.







