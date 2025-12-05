04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-1
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-2UZS

Okan Buruk'un 2025 hedefi!

Samsunspor sonrasında Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 9 puan isteyen Okan Buruk, 2025'e zirvede başlayıp lider bitirmenin peşinde.

calendar 05 Aralık 2025 07:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un 2025 hedefi!
Sakat ve cezalı oyuncuların gölgesinde Kadıköy'e giden Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 1-0 üstünlüğünü koruyamadı ancak zirvedeki yerini kaybetmedi.

1 puan farkla lider olan sarı-kırmızılılar, 15. haftanın açılışında ligin iddialı takımı Samsunspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Singo, Jakobs, Sallai, Eren ve Metehan'dan yoksun Galatasaray'da takıma dönen Yunus, Berkan ve Kaan henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un, ilk 11 için fazla alternatifi bulunmuyor. Buruk, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımında değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

ASLANTEPE DOLACAK

Samsunspor karşısında tek hedefi galibiyet olan sarı-kırmızılılar, Aslantepe'yi dolduracak taraftarına güveniyor. Okan Buruk, oyuncularını 3'te 3 yaparak ilk yarıyı zirvede bitirme hedefine motive etti. Cimbom, Samsunspor sonrası Antalya ve Kasımpaşa maçları ile 2025'i kapatacak.


CİMBOM'UN RAKİBİ ZORLU SAMSUNSPOR

Galatasaray, lig ve Avrupa'da tarihi bir dönem geçiren Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş ile berabere kalan Karadeniz ekibi, bir başka büyük takım G.Saray'a çelme takmaya çalışacak. Sarıkırmızılılar ise rakibine karşı son 8 lig maçını kazandı. G.Saray, salı günü Monaco sınavı öncesi sahadan moralli ayrılmak istiyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
