UEFA'dan Jhon Duran'a ceza!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.
Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
