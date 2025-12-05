05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
Real Oviedo-Mallorca
23:00
Brest-AS Monaco
21:00
Lille-Marsilya
23:00
Excelsior-FC Groningen
22:00
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
Benfica-Sporting CP
23:15

UEFA'dan Jhon Duran'a ceza!

UEFA, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jhon Duran'a iki maç ceza verdi.

calendar 05 Aralık 2025 15:50 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 16:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
