04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-1
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-2UZS

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile yol ayrımı!

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor.

calendar 05 Aralık 2025 08:06
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu değişti. Sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla dengeleri bozdu.

İRFAN CAN GERİ PLANDA

28 yaşındaki tecrübeli eldiven Ederson'un arkasında güven verirken, İrfan Can Eğribayat'ı geri plana itti.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Dominik Livakovic'i yedek kulübesine çivileyerek kaleyi devralan ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can gözden düştü.

ELDEN ÇIKARILACAK

Sarı lacivertliler, Tarık'la yeni sözleşme yapmaya, İrfan Can'ı ise elden çıkarmaya hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
