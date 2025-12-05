Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile yol ayrımı!

Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu değişti. Sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla dengeleri bozdu.
İRFAN CAN GERİ PLANDA
28 yaşındaki tecrübeli eldiven Ederson'un arkasında güven verirken, İrfan Can Eğribayat'ı geri plana itti.
GÖZDEN DÜŞTÜ
Dominik Livakovic'i yedek kulübesine çivileyerek kaleyi devralan ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can gözden düştü.
ELDEN ÇIKARILACAK
Sarı lacivertliler, Tarık'la yeni sözleşme yapmaya, İrfan Can'ı ise elden çıkarmaya hazırlanıyor.
