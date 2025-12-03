Haber Tarihi: 03 Aralık 2025 16:53 - Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 16:53

Chatgpt çöktü mü? Chatgpt neden açılmıyor?

Günlük hayatı kolaylaştıran yapay zeka araçlarına gösterilen yoğun ilgi, yer yer erişim problemlerini de beraberinde getiriyor. Fazla kullanımdam kaynaklı çöktüğü düşünülen ChatGPT'nin çalışmaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Chatgpt çöktü mü?" sorusuna cevap aranıyor.

Chatgpt çöktü mü? Chatgpt neden açılmıyor?
Abone Ol
Milyonlarca kullanıcının günlük hayatında yoğun olarak kullandığı yapay zeka platformu ChatGPT', 3 Aralık Çarşamba günü yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündemde geldi.
Kullanıcılar platformun çalışıp çalışmadığını ve sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla ChatGPT çökmemiştir. Şu anda uygulamaya girilirken herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.

Küresel çapta web sitelerindeki kesintileri raporlayan Downdetector'a bakıldığında son olarak dün akşam ChatCPT'de erişim sorunu yaşanmıştır.

2 Aralık 23.00'de ChatGPT ile ilgili hata bildirimlerinde ani ve ciddi bir artış
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Chatgpt çöktü mü? Chatgpt neden açılmıyor? Gündem Chatgpt çöktü mü? Chatgpt neden açılmıyor?
Monaco'dan Galatasaray maçı için açıklama Şampiyonlar Ligi Monaco'dan Galatasaray maçı için açıklama
Serdar Dursun: 'Fenerbahçe çağırdı, keşke paylaşmasaydım' Kocaelispor Serdar Dursun: "Fenerbahçe çağırdı, keşke paylaşmasaydım"
Erzurumspor uzatmalarda turladı! Türkiye Kupası Erzurumspor uzatmalarda turladı!
Sivasspor, kupada 2. Lig ekibine elendi! Türkiye Kupası Sivasspor, kupada 2. Lig ekibine elendi!
Bodrumspor, derbide geri dönüp turladı Türkiye Kupası Bodrumspor, derbide geri dönüp turladı
İstanbulspor'dan Sarıyer'e gol yağmuru! Türkiye Kupası İstanbulspor'dan Sarıyer'e gol yağmuru!
Eyüpspor, fark atarak turladı Türkiye Kupası Eyüpspor, fark atarak turladı
Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi Kocaelispor Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hacıosmanoğlu: "Yasin Kol'un sonuca etki edecek hatası yok"
2
Yüksel Yıldırım'dan G.Saray maçı öncesi hakem sözleri!
3
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı!
4
Udinese'de Nicolo Zaniolo için resmi yanıt!
5
Dev koreografinin maliyeti belli oldu
6
Galatasaray'a kötü haber Samsunspor maçında yok
7
Fenerbahçe, derbiden 5 ders çıkardı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.