Chatgpt çöktü mü? Chatgpt neden açılmıyor?

Milyonlarca kullanıcının günlük hayatında yoğun olarak kullandığı yapay zeka platformu ChatGPT', 3 Aralık Çarşamba günü yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündemde geldi.

Kullanıcılar platformun çalışıp çalışmadığını ve sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla ChatGPT çökmemiştir. Şu anda uygulamaya girilirken herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.

Küresel çapta web sitelerindeki kesintileri raporlayan Downdetector'a bakıldığında son olarak dün akşam ChatCPT'de erişim sorunu yaşanmıştır.

2 Aralık 23.00'de ChatGPT ile ilgili hata bildirimlerinde ani ve ciddi bir artış