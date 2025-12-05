Cleveland Cavaliers, sakatlıktan dönen guardı Darius Garland'ı ulusal yayında oynanan bir karşılaşmada dinlendirdiği için NBA tarafından 250.000 dolar para cezasına çarptırıldı.
Sezonun başını ayak başparmağı sakatlığı nedeniyle kaçıran Garland, hâlâ ritim bulmaya çalışan bir dönüş sürecinden geçiyor. Cavaliers geçen ay art arda oynanan Los Angeles Clippers ve Toronto Raptors maçlarında, ulusal yayınlanan maç Raptors karşılaşması olmasına rağmen Garland'ı Clippers'a karşı oynatıp Raptors maçında dinlendirdi.
NBA, Garland'ın sağlık durumunun her iki maçta da oynamaya uygun olduğunu tespit ettikten sonra Cavaliers'ı "Oyuncu Katılım Politikası'nı ihlal" gerekçesiyle cezalandırdı.
NBA açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ligin soruşturması, Politika kapsamında 'Yıldız Oyuncu' olan Darius Garland'ın her iki maçta da oynayabilecek durumda olduğunu doğrulamıştır. İhlal, Cavaliers'ın 24 Kasım'daki ulusal yayınlanan maçta Garland'ı kadroya almaması ve 23 Kasım'daki ulusal yayınlanmayan maçta oynatmasıyla gerçekleşmiştir."
Garland bu sezon 8 maçta 13.6 sayı, 6.5 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.
