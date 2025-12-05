Nazillispor Başkanı Kaya şikeden gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen,kapsamında 16 farklı ilde toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan isimler arasında defalarca şike tartışmaları nedeniyle gündeme gelen 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı nedeniyle Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da yer aldı.Savcılık, o maçta müsabaka ile ilgili sonucu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ile iki antrenörün gözaltına alınmasına karar verdi.Eylül 2023'ten beri başkanlığını yaptığı Nazillispor'u şirketleştiren Şahin Kaya, Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor maçı nedeniyle başlattığı soruşturmada bu yıl 19 Ağustos'ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti. Şahin Kaya, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57'nci maddesi uyarınca bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar vermişti.FDT'nin 56'ncı maddesi müsabaka sonucunu etkilemek için şike eyleminde bulunan şahıslara ömür boyu men, kulüplere de küme düşürme gibi cezalar verirken, o maçla alakalı kulüplerle ilgili kararın soruşturmanın ardından verileceği belirtilmişti. Yine 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevkedilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı.O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya 8 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası çıktı. O sezonun son haftalarına denk gelen maçta Ankaraspor'a Play-Off oynamak, Nazillispor'a da ligde kalmak için 1 puan yeterken, karşılıklı şut bile çekilmeyen 90 dakikanın golsüz bitmesi şike tartışmaları yaratmıştı. Nazillispor'un kümede kaldığı grupta rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike itirazında bulunmuştu. Futbolda bahis ve şike soruşturmalarının fitilini o maç ateşlemişti.Geçen sezon 3'üncü Lig'e düşen, şike nedeniyle küme düşürülme ihtimali bulunan Nazillispor bu sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta halen galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıyor.