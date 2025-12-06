Vincenzo Montella: 'Odağımız Mart ayı!'

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.



"ODAĞIMIZ MART AYI"



Kurayı beğendiğini belirten Montella, "Odağımız Mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz." dedi.



