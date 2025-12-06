Domenico Tedesco'dan öğrencilerine: 'Galibiyetten başka çaremiz yok'

Pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisinde bir puanı 90+5'te kurtaran ve farkın açılmasına izin vermeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmamak.
"GALİBİYETTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"
Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden galibiyet istedi. İtalyan çalıştırıcı, dün yaptığı toplantıda; "Galibiyetten başka çaremiz yok" dedi.
13 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım bugün tarihlerinde 35'inci defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 54 golüne, turuncu- lacivertliler, 35 golle yanıt verdi. İki ekibin Süper Lig'de oynadığı son 13 mücadelede ise beraberlik çıkmadı. 10 maçı Fenerbahçe, 3 karşılaşmayı ise Bozbaykuşlar kazandı. Beraberlik çıkmadı.
3 DEPLASMANDA 12 GOL
Fenerbahçe, Tedesco ile 5, Mourinho'yla 1 ve Zeki Murat Göle ile 1 deplasman maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.
7'DE 7 İLE BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Bugün Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı. Bu karşılaşmaların 6'sı Süper Lig'de, 1'i Türkiye Kupası'nda oynandı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bugünkü maçı da kazanıp bu seriyi 8'e çıkarmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmamak.
"GALİBİYETTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"
Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden galibiyet istedi. İtalyan çalıştırıcı, dün yaptığı toplantıda; "Galibiyetten başka çaremiz yok" dedi.
13 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım bugün tarihlerinde 35'inci defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 54 golüne, turuncu- lacivertliler, 35 golle yanıt verdi. İki ekibin Süper Lig'de oynadığı son 13 mücadelede ise beraberlik çıkmadı. 10 maçı Fenerbahçe, 3 karşılaşmayı ise Bozbaykuşlar kazandı. Beraberlik çıkmadı.
3 DEPLASMANDA 12 GOL
Fenerbahçe, Tedesco ile 5, Mourinho'yla 1 ve Zeki Murat Göle ile 1 deplasman maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.
7'DE 7 İLE BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Bugün Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı. Bu karşılaşmaların 6'sı Süper Lig'de, 1'i Türkiye Kupası'nda oynandı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bugünkü maçı da kazanıp bu seriyi 8'e çıkarmak istiyor.