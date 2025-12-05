Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu dokuzuncu hafta maçında Yunan ekibi Panionios'u konuk etti.



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 101-83 kazandı.



Beşiktaş GAİN, grupta üst üste 3 galibiyetini alırken toplamda 7. kez kazandı.



Grupta tek galibiyeti olan Panionios ise üst üste 8. maçından mağlubiyetle ayrıldı.



1. Çeyrek: 27-20

Devre: 55-46

3. Çeyrek: 73-70



DETAYLAR BİRAZDAN...