Mekies: 'Verstappen ile mücadele etmenin baskısını hissediyor'

2025 şampiyonu, bu hafta sonu gerçekleşecek Abu Dabi Grand Prix'sinde belli olacak. Lando Norris finale Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin ise 16 puan önünde giriyor.Norris hâlâ favori konumda olsa olsa da, son sekiz yarışın beşini kazanarak aradaki 104 puanlık farkı eriten Verstappen'in ciddi bir tehdit olduğu düşünülüyor.Max Verstappen, McLaren aracına sahip olsaydı şampiyonluğu çoktan ilan etmiş olacağını söylemişti. Mekies de Verstappen'in görüşüne katıldığını belirtti.Mekies şöyle konuştu: