05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Mekies: "Verstappen ile mücadele etmenin baskısını hissediyor"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies'e göre, Lando Norris ve Oscar Piastri; Max Verstappen'e karşı Formula 1 şampiyonluk mücadelesi vermenin etkisini hissediyor.

2025 şampiyonu, bu hafta sonu gerçekleşecek Abu Dabi Grand Prix'sinde belli olacak. Lando Norris finale Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin ise 16 puan önünde giriyor.

Norris hâlâ favori konumda olsa olsa da, son sekiz yarışın beşini kazanarak aradaki 104 puanlık farkı eriten Verstappen'in ciddi bir tehdit olduğu düşünülüyor.

Max Verstappen, McLaren aracına sahip olsaydı şampiyonluğu çoktan ilan etmiş olacağını söylemişti. Mekies de Verstappen'in görüşüne katıldığını belirtti.


Mekies şöyle konuştu: "Max'in rakibi olduğunuzda, onun asla hata yapmadığını bilirsiniz. Bu size baskı uygular. Max startı kaçırmaz, ilk virajı kaçırmaz, lastiklerden herkesten fazlasını çıkarır."

"Takım olarak inanılmaz derecede güçlü bir performans sergiliyoruz. Evet, rakiplerimizin hatalarından faydalandık ama takımın ortaya koyduğu güçlü yarışların, güçlü kararların da hakkını vermeniz gerek."

"Defalarca cesur kararlar aldık. Bazen başarısız olduk ama bu kimseyi risk almaktan vazgeçirmedi. Bu iki şeyin birleşimi bizim lehimize işliyor. Bunun rakiplerimiz üzerinde psikolojik bir etkisi olması doğal."

"Abu Dabi'de yapmamız gereken, Katar'da yapmamız gerekenle aynı. Aracı doğru pencereye koymamız lazım. Görüldüğü gibi bu her hafta sonu kolay olmuyor. Bunu yapabilirsek Max şampiyonluk için savaşabilir."

"Aracı tatlı noktaya getirip Max'e en iyi dengeyi vermeye çalışacağız. Umarım bu onu zirve mücadelesine sokar — elbette gerisini kontrol edemeyiz."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
