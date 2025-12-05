Mekies: 'Verstappen ile mücadele etmenin baskısını hissediyor'

2025 şampiyonu, bu hafta sonu gerçekleşecek Abu Dabi Grand Prix'sinde belli olacak. Lando Norris finale Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin ise 16 puan önünde giriyor.
Norris hâlâ favori konumda olsa olsa da, son sekiz yarışın beşini kazanarak aradaki 104 puanlık farkı eriten Verstappen'in ciddi bir tehdit olduğu düşünülüyor.
Max Verstappen, McLaren aracına sahip olsaydı şampiyonluğu çoktan ilan etmiş olacağını söylemişti. Mekies de Verstappen'in görüşüne katıldığını belirtti.
Mekies şöyle konuştu: "Max'in rakibi olduğunuzda, onun asla hata yapmadığını bilirsiniz. Bu size baskı uygular. Max startı kaçırmaz, ilk virajı kaçırmaz, lastiklerden herkesten fazlasını çıkarır."
"Takım olarak inanılmaz derecede güçlü bir performans sergiliyoruz. Evet, rakiplerimizin hatalarından faydalandık ama takımın ortaya koyduğu güçlü yarışların, güçlü kararların da hakkını vermeniz gerek."
"Defalarca cesur kararlar aldık. Bazen başarısız olduk ama bu kimseyi risk almaktan vazgeçirmedi. Bu iki şeyin birleşimi bizim lehimize işliyor. Bunun rakiplerimiz üzerinde psikolojik bir etkisi olması doğal."
"Abu Dabi'de yapmamız gereken, Katar'da yapmamız gerekenle aynı. Aracı doğru pencereye koymamız lazım. Görüldüğü gibi bu her hafta sonu kolay olmuyor. Bunu yapabilirsek Max şampiyonluk için savaşabilir."
"Aracı tatlı noktaya getirip Max'e en iyi dengeyi vermeye çalışacağız. Umarım bu onu zirve mücadelesine sokar — elbette gerisini kontrol edemeyiz."
