Marko: "Umarım Abu Dabi'de rekabetçi olurlar"

Helmut Marko, sezonun final yarışında Ferrari ve Mercedes'in rekabetçi bir performans göstermesini umduğunu söyledi.

Marko: 'Umarım Abu Dabi'de rekabetçi olurlar'
Katar'da yapılan yanlış strateji McLaren'ı zor durumda bırakmış olsa da, Lando Norris 12 puanlık farkla liderlik avantajını koruyarak Abu Dabi'ye geliyor.

Bu da Max Verstappen'in şampiyonluk ihtimali için diğer takımlardan yardım alması gerekebileceği anlamına geliyor. Norris'in yeterince geride bitirmesi için bazı dış faktörlerin devreye girmesi Red Bull'un işine yarayabilir.

Şampiyonluk için Verstappen'in podyum dışında bitirme lüksü yok; yarışı kazanması hâlinde bile Norris'in dördüncülükten daha kötü bir sonuç elde etmesi gerekiyor.


Bu yüzden Red Bull danışmanı Helmut Marko, diğer takımların Red Bull ve McLaren arasına girmesini umuyor.

Marko, "Umarım doğru ayar penceresini Q3'ten daha önce buluruz."

"Katar'da sahip olduğumuz hızla onları yakalayabileceğimizi düşünüyorum."

"Umarım Mercedes de Ferrari de Abu Dabi'de rekabetçi olurlar. Arada ne kadar çok araç olursa, bizim için o kadar iyi." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.