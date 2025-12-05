Marko: 'Umarım Abu Dabi'de rekabetçi olurlar'

Katar'da yapılan yanlış strateji McLaren'ı zor durumda bırakmış olsa da, Lando Norris 12 puanlık farkla liderlik avantajını koruyarak Abu Dabi'ye geliyor.Bu da Max Verstappen'in şampiyonluk ihtimali için diğer takımlardan yardım alması gerekebileceği anlamına geliyor. Norris'in yeterince geride bitirmesi için bazı dış faktörlerin devreye girmesi Red Bull'un işine yarayabilir.Şampiyonluk için Verstappen'in podyum dışında bitirme lüksü yok; yarışı kazanması hâlinde bile Norris'in dördüncülükten daha kötü bir sonuç elde etmesi gerekiyor.Bu yüzden Red Bull danışmanı Helmut Marko, diğer takımların Red Bull ve McLaren arasına girmesini umuyor.Marko,