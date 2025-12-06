Tedesco'dan Archie Brown kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer toplantılarına hız verdi. İki günde bir yöneticilerle bir araya gelen İtalyan hoca, Levent Mercan ve Archie Brown'dan daha üst seviyede bir sol bek takviyesi talep etti.
DEVİN ÖZEK'TEN LİSTE
Oyun kurabilen, pas bağlantılarını doğru kuran bir profil isteyen Tedesco'nun bir isim belirtmediği öğrenildi. Sportif direktör Devin Özek, çalışmalara başlarken 7-8 oyuncudan oluşan geniş bir liste hazırlayacak.
KİRALIK FORMÜLÜ
Sezon başında transfer edilen Archie Brown için kiralama formülü devreye alındı. 23 yaşındaki oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirileceği, kulübün bu bölgeye mutlaka seviye atlatacak bir transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.
Başakşehir deplasmanında sol bekte Levent Mercan görev yapacak. Galatasaray derbisinde son dakika asistine imza atan 24 yaşındaki futbolcunun transfer edilecek yeni sol bekle forma rekabetine gireceği ifade edildi.
