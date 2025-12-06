Yiğit Efe Demir: 'Fenerbahçe her maçı kazanmaya çıkar'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir açıklamalarda bulundu.
Yiğit Efe, taraftarına teşekkür ederek "Fenerbahçe her maçı kazanmaya çıkar. Üzgünüz. Fenerbahçe olarak 3 puan almaya geldik. 2'nci golü bulsak alabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Taraftara teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadılar. Evimizde gibi hissettim ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir açıklamalarda bulundu.
Yiğit Efe, taraftarına teşekkür ederek "Fenerbahçe her maçı kazanmaya çıkar. Üzgünüz. Fenerbahçe olarak 3 puan almaya geldik. 2'nci golü bulsak alabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Taraftara teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadılar. Evimizde gibi hissettim ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.