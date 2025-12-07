İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU

KARİYERİNDEKİ 48. KUPA

Lionel Messi, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.Inter Miami, MLS Doğu Konferansı'nı kazanmıştı. Batı Konferansı'nı kazanan Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps ile MLS şampiyonluğu için Chase Stadyumu'nda sahaya çıktı.Inter Miami, mücadeleyi Edier Ocampo(KK.), Rodrigo de Paul ve Tadeo Allende'nin golleriyle 3-1 kazandı.Vancouver Whitecaps'in tek golü Ali Ahmed'den geldi.Bu sonuçla birlikte Lionel Messi'li Inter Miami, MLS şampiyonu oldu.Teknik Direktör Javier Mascherano, Inter Miami'deki ilk yılında şampiyonluk ipini göğüsledi.Tarihin en çok kupa kazanan ismi Lionel Messi, kariyerindeki 48. kupasını kazanarak rekorunu geliştirdi.