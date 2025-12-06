Trabzon Büyükşehir Belediyespor, hata yapmadı!

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 34-31 yendi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-17 önde kapattı.
İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-31 galip ayrıldı.
Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-17 önde kapattı.
İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-31 galip ayrıldı.
Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.