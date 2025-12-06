Galatasaray MCT Technic, uzatmaların sonunda mağlup oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor, Galatasaray MCT Technic'i konuk etti.
Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 77-77 sonuçlanan maçın uzatmaları sonrasında 91-87 kazandı.
Bursaspor'da Brandon Childress 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Galatasaray'da Will Cummings'in 21 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor 14 puana yükselirken Galatasaray ise 16 puanda kaldı.
Galatasaray MCT Technic, ligde haftaya Merkezefendi'yi ağırlayacak. Bursasapor ise Türk Telekom deplasmanına gidecek.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin
Bursaspor Basketbol: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,
Galatasaray MCT Technic: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 29-23
Devre: 52-49
3. Periyot: 66-62
Normal süre: 77-77
5 faulle çıkanlar: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)
