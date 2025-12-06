Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 2 yeni transfer!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara, son olarak Fatih Vatanspor forması giydi.
