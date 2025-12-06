Bertuğ Yıldırım: '3 puanı kaçırdık'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.



Başakşehir'in beraberlik golünü atan Bertuğ Yıldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"3 PUANI KAÇIRDIK"



Mücadeleyi değerlendiren Bertuğ Yıldırım, "Oyuna girdikten sonra daha çok atak yapan biz olduk ve bunun meyvesini yedik. Golüm de beni sevindirdi. 3 puan gelse, daha da sevinirdik. Daha iyi oynadık, oyun olarak daha iyiydik. 3 puanı kaçırdık. Geriye düştükten sonra puan aldığımız için sonuç bizi üzmedi. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.