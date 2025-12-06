Gabriel Sara için İngilizlerden flaş iddia: 20 milyon Euro

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ilgilendiği ileri sürüldü.



Football Insider'ın haberine göre; Leeds'in teknik direktörü Daniel Farke, Norwich City'de forma giyerken de takip ettiği Sara'yı kadrosunda görmek istiyor.



Gabriel Sara'nın ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi.

Haberde, Galatasaray'ın Breziyalı futbolcuyu ocak ayında bırakmasının zor olduğu vurgulanarak, sarı kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro talep edebileceği ifade edildi.Gazeteci Pete O'Rourke, konuyla ilgili şunları söyledi:Ancak geçtiğimiz yaz transferde büyük harcamalar yapan İngiliz kulübünün, Premier Lig'de uygulanan Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) gereği bu bedeli karşılamasının zor olduğu vurgulandı.26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Brezilyalı yıldız,1 gol 2 asistlik performans sergiledi.