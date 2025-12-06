Gabriel Sara için İngilizlerden flaş iddia: 20 milyon Euro

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-0
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-021'
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
0-023'
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-024'
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
0-023'
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
0-023'
06 Aralık
QPR-West Bromwich
0-023'
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
1-023'
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
0-023'
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
0-0DA
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-023'
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-0
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-0
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
0-0DA
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
0-0DA
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
0-1DA
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-045'
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
0-0DA
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
0-0
06 Aralık
Everton-N. Forest
0-022'
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
0-022'
06 Aralık
Newcastle-Burnley
0-023'
06 Aralık
Tottenham-Brentford
0-022'
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
0-06'
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
0-0DA
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
0-023'

Gabriel Sara için İngilizlerden flaş iddia: 20 milyon Euro

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Leeds United'ın talip olduğu iddia edildi. İngiliz basını, Sara'nın transferinin gerçekleşmesi için ödenmesi gereken bonservis bedelini duyurdu.

calendar 06 Aralık 2025 16:48 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ilgilendiği ileri sürüldü. 

Football Insider'ın haberine göre; Leeds'in teknik direktörü Daniel Farke, Norwich City'de forma giyerken de takip ettiği Sara'yı kadrosunda görmek istiyor.

Gabriel Sara'nın ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi.



Haberde, Galatasaray'ın Breziyalı futbolcuyu ocak ayında bırakmasının zor olduğu vurgulanarak, sarı kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro talep edebileceği ifade edildi.

"LEEDS, GALATASARAY'IN TALEBİNİ KARŞILAYAMAZ"

Gazeteci Pete O'Rourke, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Eğer Gabriel Sara ocakta satış listesine çıkarsa birçok kulüp onunla ilgilenir, çünkü gerçekten yetenekli bir oyuncu. Ama Galatasaray onu bırakmaya razı olursa, yaklaşık 20 milyon Euro isteyecektir. Leeds'in bu talebi karşılayabileceğini sanmıyorum."

Ancak geçtiğimiz yaz transferde büyük harcamalar yapan İngiliz kulübünün, Premier Lig'de uygulanan Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) gereği bu bedeli karşılamasının zor olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Brezilyalı yıldız,1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Rizespor 15 4 5 6 17 22 17
10 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
11 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
12 Konyaspor 15 4 3 8 19 24 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
