Haber Tarihi: 05 Aralık 2025 16:49 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 16:49

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası grup kuraları bugün Riva'da çekildi. Kura sonucunda A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri ve maç takvimi netleşti. Peki, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, sarı-kırmızılı ekip zorlu bir gruba düştü. Galatasaray, kupanın favorilerinden Trabzonspor ile aynı grupta yer alarak futbolseverlere bir başka erken final heyecanı daha vaat etti.
Galatasaray Hangi Grupta ve Rakipleri Kimler?
Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde oluştu:

Galatasaray

Trabzonspor

RAMS Başakşehir

Samsunspor

Göztepe

Sakaryaspor


Karacabey Belediyespor

Vanspor FK

Galatasaray'ın İlk Kupa Maçı Ne Zaman?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması heyecanı Aralık ayının son haftasında başlayacak.

İlk Hafta Maçları: 23, 24 ve 25 Aralık 2025

Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçını 23-25 Aralık tarihleri arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacak. Maçın tam günü ve saati, yayıncı kuruluş ve TFF'nin yapacağı planlamanın ardından duyurulacak.

Kupa Formatı ve Statü
Yeni formata göre takımlar gruplarında toplam 4 maç (2 iç saha, 2 deplasman) yapacak. 8 takımlı 3 grupta (A, B, C) oynanacak maçlar sonunda:

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım,

Ve grupların en iyi 2 üçüncüsü

Çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu fikstürden lider çıkarak kupada emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.
