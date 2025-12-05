Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, sarı-kırmızılı ekip zorlu bir gruba düştü. Galatasaray, kupanın favorilerinden Trabzonspor ile aynı grupta yer alarak futbolseverlere bir başka erken final heyecanı daha vaat etti.

Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde oluştu:

Galatasaray

Trabzonspor

RAMS Başakşehir

Samsunspor

Göztepe

Sakaryaspor

Karacabey Belediyespor

Vanspor FK

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması heyecanı Aralık ayının son haftasında başlayacak.

İlk Hafta Maçları: 23, 24 ve 25 Aralık 2025

Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçını 23-25 Aralık tarihleri arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacak. Maçın tam günü ve saati, yayıncı kuruluş ve TFF'nin yapacağı planlamanın ardından duyurulacak.

Yeni formata göre takımlar gruplarında toplam 4 maç (2 iç saha, 2 deplasman) yapacak. 8 takımlı 3 grupta (A, B, C) oynanacak maçlar sonunda:

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım,

Ve grupların en iyi 2 üçüncüsü

Çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu fikstürden lider çıkarak kupada emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.