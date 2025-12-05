Son dakika: Ahmet Çakar kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı verildi. Çakar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Futbol dünyasında yasa dışı bahis iddialarına yönelik soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet ekipleri, kararın ardından Çakar'ı gözaltına alarak işlemlere başladı.

Emniyet birimleri tarafından teslim alınan Ahmet Çakar'ın, adli prosedür gereği hastaneye sevk edildiği ve sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık işlemlerinin ardından Çakar'ın ifadesinin alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ahmet Çakar'ın da bu kapsamda gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen süreç, futbol camiasındaki yasa dışı bahis iddialarını mercek altına almaya devam ediyor.