Haber Tarihi: 05 Aralık 2025 10:38 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 10:38

Son dakika: Ahmet Çakar kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı verildi. Çakar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Son dakika: Ahmet Çakar kimdir, neden gözaltına alındı?
Abone Ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı verildi. Çakar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Futbol dünyasında yasa dışı bahis iddialarına yönelik soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet ekipleri, kararın ardından Çakar'ı gözaltına alarak işlemlere başladı.

ÇAKAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Emniyet birimleri tarafından teslim alınan Ahmet Çakar'ın, adli prosedür gereği hastaneye sevk edildiği ve sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık işlemlerinin ardından Çakar'ın ifadesinin alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

SORUŞTURMADA ÇEMBER DARALIYOR
Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ahmet Çakar'ın da bu kapsamda gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen süreç, futbol camiasındaki yasa dışı bahis iddialarını mercek altına almaya devam ediyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Mert Hakan Yandaş'ın evinde arama! Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın evinde arama!
Göztepe, kendini affettirmek istiyor! Göztepe Göztepe, kendini affettirmek istiyor!
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. randevuda Fenerbahçe Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. randevuda
Banka promosyonu haram mı, caiz mi? Diyanet açıkladı Gündem Banka promosyonu haram mı, caiz mi? Diyanet açıkladı
Seyyanen zam iptal edildi mi? Gündem Seyyanen zam iptal edildi mi?
Futbolda yeni operasyon: Mert Hakan, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük! Fenerbahçe Futbolda yeni operasyon: Mert Hakan, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük!
Son dakika: Ahmet Çakar kimdir, neden gözaltına alındı? Gündem Son dakika: Ahmet Çakar kimdir, neden gözaltına alındı?
RAMS Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik! RAMS Başakşehir RAMS Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik!
Türk futbolunda haftanın programı! Futbol Türk futbolunda haftanın programı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Futbolda yeni operasyon: Mert Hakan, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük!
2
Bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar da gözaltında!
3
Galatasaray - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
4
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile yol ayrımı!
5
Seydou Doumbia'nın yaşı yalan çıktı!
6
Fenerbahçe'den geleceğe dev yatırım!
7
PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a ceza!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.