Barcelona, Eric Garcia ile sözleşme uzattı!

İspanyol devi Barcelona, iç transferde imzayı duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Eric Garcia'yla yeni sözleşme imzalandığı ve İspanyol stoperin kontratının 2031'e kadar uzatıldığı belirtildi.



PERFORMANSI



Barcelona formasıyla bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Garcia, 1 gol ve 1 asist kaydetti. 24 yaşındaki stoperin bir önceki kontratı bu sezon sonunda bitiyordu.



