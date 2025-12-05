05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Luka Doncic, bebeğinin doğumu için deplasman serisini kaçıracak

Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Luka Doncic, ikinci çocuğunun doğumu için Slovenya'ya gitmesi sebebiyle takımın yaklaşan Doğu Konferansı deplasman turunun büyük bölümünde forma giyemeyecek.

calendar 05 Aralık 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Luka Doncic, bebeğinin doğumu için deplasman serisini kaçıracak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Luka Doncic, ikinci çocuğunun doğumu için Slovenya'ya gitmesi sebebiyle takımın yaklaşan Doğu Konferansı deplasman turunun büyük bölümünde forma giyemeyecek.

Lakers, yoğun fikstürün tam ortasında kritik bir döneme girerken yıldız guardından bir süre yararlanamayacak.

Diggin Basketball'dan Iztok Franko'nun haberine göre, Doncic'in bu deplasman turunun büyük bölümünü kaçırması ve üç maça kadar oynamaması bekleniyor. Bu süreç, bu sabah oynanan Toronto Raptors karşılaşmasını da kapsıyordu.


Lakers, arka arkaya oynadıkları Raptors maçının ardından Boston'a uçacak, sonrasında ise Pazar günü Philadelphia'ya giderek deplasman turunu tamamlayacak. Takım Los Angeles'a ancak 10 Aralık'ta dönecek ve Çarşamba günü San Antonio Spurs ile karşılaşacak. Doncic'in geri dönüşü için en erken ihtimal bu maç olarak görülüyor; ancak bu bile Lakers adına yeterince erken olmayabilir.

Yıldız oyuncu, takımdaki diğer sakatlık ve kadro sorunlarına rağmen Lakers'ı şu ana kadar Batı Konferansı'nda ikinci sıraya taşıdı. Doncic bu sezon 35.3 sayı, 8.9 ribaund ve 8.9 asist ortalamalarıyla, %47.8 saha içi isabeti ve %34.1 üçlük yüzdesiyle oynuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.