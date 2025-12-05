Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Luka Doncic, ikinci çocuğunun doğumu için Slovenya'ya gitmesi sebebiyle takımın yaklaşan Doğu Konferansı deplasman turunun büyük bölümünde forma giyemeyecek.Lakers, yoğun fikstürün tam ortasında kritik bir döneme girerken yıldız guardından bir süre yararlanamayacak.Diggin Basketball'dan Iztok Franko'nun haberine göre, Doncic'in bu deplasman turunun büyük bölümünü kaçırması ve üç maça kadar oynamaması bekleniyor. Bu süreç, bu sabah oynanan Toronto Raptors karşılaşmasını da kapsıyordu.Lakers, arka arkaya oynadıkları Raptors maçının ardından Boston'a uçacak, sonrasında ise Pazar günü Philadelphia'ya giderek deplasman turunu tamamlayacak. Takım Los Angeles'a ancak 10 Aralık'ta dönecek ve Çarşamba günü San Antonio Spurs ile karşılaşacak. Doncic'in geri dönüşü için en erken ihtimal bu maç olarak görülüyor; ancak bu bile Lakers adına yeterince erken olmayabilir.Yıldız oyuncu, takımdaki diğer sakatlık ve kadro sorunlarına rağmen Lakers'ı şu ana kadar Batı Konferansı'nda ikinci sıraya taşıdı. Doncic bu sezon 35.3 sayı, 8.9 ribaund ve 8.9 asist ortalamalarıyla, %47.8 saha içi isabeti ve %34.1 üçlük yüzdesiyle oynuyor.