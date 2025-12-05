05 Aralık
Bortoleto: "2025 şampiyonluğunu Verstappen hak ediyor"

Gabriel Bortoleto, Max Verstappen'in 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu hak ettiğini söyledi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gabriel Bortoleto, Abu Dabi'de kimin şampiyon olacağını tahmin etmenin neredeyse imkânsız olduğunu belirtti.

Ancak Brezilyalı pilota göre sezonda en az hata yapan ve en güçlü olan pilotun şampiyon olması gerekiyor, Bortoleto'ya göre bu isim de Max Verstappen.

GPblog'a konuşan Bortoleto, şunları söyledi: "Son haftalarda yaşananları kimse beklemiyordu, bu yüzden bir tahminde bulunmak imkansız."


"Şampiyonluk mücadelesi inanılmaz derecede yakın. Arada hâlâ 12 puan fark var ve Red Bull ile McLaren dışında gerçek bir rekabet yok. Max kazandığında McLaren hemen arkasında oluyor."

"Kolay olmayacak. Eğer Max kazanırsa Lando'nun dördüncü ya da daha geride olması gerekiyor. Bu da işleri zorlaştırıyor."

"Ama bence dünya şampiyonluğu, dünyanın en iyi sürücüsünün kazanması gereken bir şey."

"Bu sezon Max herkesten daha az hata yaptı. Dünyanın en iyi sürücüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu yüzden şampiyonluğu hak ediyor."

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
