Bortoleto: '2025 şampiyonluğunu Verstappen hak ediyor'

Gabriel Bortoleto, Abu Dabi'de kimin şampiyon olacağını tahmin etmenin neredeyse imkânsız olduğunu belirtti.
Ancak Brezilyalı pilota göre sezonda en az hata yapan ve en güçlü olan pilotun şampiyon olması gerekiyor, Bortoleto'ya göre bu isim de Max Verstappen.
GPblog'a konuşan Bortoleto, şunları söyledi: "Son haftalarda yaşananları kimse beklemiyordu, bu yüzden bir tahminde bulunmak imkansız."
"Şampiyonluk mücadelesi inanılmaz derecede yakın. Arada hâlâ 12 puan fark var ve Red Bull ile McLaren dışında gerçek bir rekabet yok. Max kazandığında McLaren hemen arkasında oluyor."
"Kolay olmayacak. Eğer Max kazanırsa Lando'nun dördüncü ya da daha geride olması gerekiyor. Bu da işleri zorlaştırıyor."
"Ama bence dünya şampiyonluğu, dünyanın en iyi sürücüsünün kazanması gereken bir şey."
"Bu sezon Max herkesten daha az hata yaptı. Dünyanın en iyi sürücüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu yüzden şampiyonluğu hak ediyor."
