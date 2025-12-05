05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
3-2
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
0-03'
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
1-074'
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
0-033'
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
2-2
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-2
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Samsunspor 90+7'de penaltı bekledi

Samsunspor, Galatasaray maçının 90+7. dakikasında penaltı bekledi.


Samsunspor, Galatasaray maçının 90+7. dakikasında penaltı bekledi.

Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.

2 dakika sonra hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi, aut atışı sonrası oyun sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
