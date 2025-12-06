05 Aralık
Arda Ünyay ıslıklandı!

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, Samsunspor maçında ıslıklandı.

calendar 05 Aralık 2025 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arda Ünyay ıslıklandı!




Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı.

Müsabakanın 46. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Değişiklik sırasında Galatasaray taraftarı genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi. Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi.

Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
