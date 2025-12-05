Ralf Schumacher: 'Norris yerine Verstappen'in şampiyon olmasını ister'

Oscar Piastri, Zandvoort'taki galibiyetinin ardından şampiyonada 34 puanlık avantaja sahipti. Ancak o yarıştan bu yana bir daha kazanamayan ve yalnızca iki kez podyuma çıkan Piastri, şimdi takım arkadaşı Lando Norris'in 16 puan gerisine düşmüş durumda.
Max Verstappen ise Katar'daki galibiyetinin ardından Norris'in 12 puan arkasında yer alıyor. McLaren'ın güvenlik aracı altında yaptığı strateji hatası, Piastri'nin rahat bir galibiyete ulaşmasını engellemişti.
Avustralyalı pilot Katar GP'nin ardından memnuniyetsiz olduğunu açıkça gösterdi. Bu sebeple eski F1 pilotu Ralf Schumacher, 24 yaşındaki sürücünün takım arkadaşının şampiyon olmasını istemeyeceğini düşünüyor.
Schumacher, Formel1.de'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Piastri'nin bakış açısını göz önünde bulundurursak, eminim ki Verstappen'in dünya şampiyonu olmasını umuyordur."
"Sonuçta takım arkadaşınızın dünya şampiyonu olması pek hoş bir durum değildir."
"Ama bununla yaşamak zorunda. Bir noktada her şey kendi elindeydi ve bazı şeyleri berbat etti. İnsanlar onun duygularını dışa vurmadığını belirterek ona 'Iceman' (buz adam) diyorlardı. Ama durum öyle olmadı. Şampiyonluğa ne kadar yaklaştıysa o kadar zorlanmaya başladı."
"Geri toparlansa bile şahsen Lando Norris'in Abu Dabi'de daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü pist ona daha çok uyuyor."
