Ralf Schumacher: 'Norris yerine Verstappen'in şampiyon olmasını ister'

Oscar Piastri, Zandvoort'taki galibiyetinin ardından şampiyonada 34 puanlık avantaja sahipti. Ancak o yarıştan bu yana bir daha kazanamayan ve yalnızca iki kez podyuma çıkan Piastri, şimdi takım arkadaşı Lando Norris'in 16 puan gerisine düşmüş durumda.Max Verstappen ise Katar'daki galibiyetinin ardından Norris'in 12 puan arkasında yer alıyor. McLaren'ın güvenlik aracı altında yaptığı strateji hatası, Piastri'nin rahat bir galibiyete ulaşmasını engellemişti.Avustralyalı pilot Katar GP'nin ardından memnuniyetsiz olduğunu açıkça gösterdi. Bu sebeple eski F1 pilotu Ralf Schumacher, 24 yaşındaki sürücünün takım arkadaşının şampiyon olmasını istemeyeceğini düşünüyor.Schumacher, Formel1.de'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: