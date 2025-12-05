05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
Real Oviedo-Mallorca
23:00
Brest-AS Monaco
21:00
Lille-Marsilya
23:00
Excelsior-FC Groningen
22:00
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
Benfica-Sporting CP
23:15

Ralf Schumacher: "Norris yerine Verstappen'in şampiyon olmasını ister"

Ralf Schumacher, Oscar Piastri'nin, takım arkadaşı Lando Norris yerine Max Verstappen'in şampiyonluğa ulaşmasını tercih edeceğini söyledi.

05 Aralık 2025 18:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Oscar Piastri, Zandvoort'taki galibiyetinin ardından şampiyonada 34 puanlık avantaja sahipti. Ancak o yarıştan bu yana bir daha kazanamayan ve yalnızca iki kez podyuma çıkan Piastri, şimdi takım arkadaşı Lando Norris'in 16 puan gerisine düşmüş durumda.

Max Verstappen ise Katar'daki galibiyetinin ardından Norris'in 12 puan arkasında yer alıyor. McLaren'ın güvenlik aracı altında yaptığı strateji hatası, Piastri'nin rahat bir galibiyete ulaşmasını engellemişti.

Avustralyalı pilot Katar GP'nin ardından memnuniyetsiz olduğunu açıkça gösterdi. Bu sebeple eski F1 pilotu Ralf Schumacher, 24 yaşındaki sürücünün takım arkadaşının şampiyon olmasını istemeyeceğini düşünüyor.


Schumacher, Formel1.de'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Piastri'nin bakış açısını göz önünde bulundurursak, eminim ki Verstappen'in dünya şampiyonu olmasını umuyordur."

"Sonuçta takım arkadaşınızın dünya şampiyonu olması pek hoş bir durum değildir."

"Ama bununla yaşamak zorunda. Bir noktada her şey kendi elindeydi ve bazı şeyleri berbat etti. İnsanlar onun duygularını dışa vurmadığını belirterek ona 'Iceman' (buz adam) diyorlardı. Ama durum öyle olmadı. Şampiyonluğa ne kadar yaklaştıysa o kadar zorlanmaya başladı."

"Geri toparlansa bile şahsen Lando Norris'in Abu Dabi'de daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü pist ona daha çok uyuyor."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
