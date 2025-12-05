05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'ın acı günü!

Beşiktaş, efsane futbolcusu Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

calendar 05 Aralık 2025 16:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'ın acı günü!
Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

Siyah-beyazlılar, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı paylaştı. 



Kulübün paylaşımı şu şekilde:

"Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

''ÇOK ZOR BİR KAYIP''

Feyyaz Uçar ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.''

Can Arbay için 6 Aralık Cumartesi (yarın) saat 12.30'da İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
