Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'ın acı günü!

Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.



BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI



Siyah-beyazlılar, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün paylaşımı şu şekilde:"Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."Feyyaz Uçar ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:Can Arbay için 6 Aralık Cumartesi (yarın) saat 12.30'da İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak.Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.