05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Merkezefendi kapalı gişe

Merkezefendi Belediyesi Basket'in Fenerbahçe Beko ile oynayacağı kritik maçın biletleri günler öncesinden tükendi.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi kapalı gişe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü EuroLeague'in son şampiyonu güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te biletler hafta içinde tamamen tükendi.

Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, pazar günü saat 13.00'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda rakiplerini tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlayacaklarını belirterek, Denizli halkına teşekkür etti.

Maça günler kala biletlerin kapışıldığını belirten Başkan Veli Deveciler, "Salonun kapalı gişe olacak olması bizi inanılmaz mutlu etti. Denizli halkına, taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilgi, bu destek bize güç veriyor. PAÜ Arena'da oluşacak o atmosferi şimdiden hissediyoruz. Taraftarımız yanımızda oldukça sahada yapamayacağımız şey yok. Pazar günü herkesin gurur duyacağı bir mücadele ortaya koyacağız" dedi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
