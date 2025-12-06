05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
3-2
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
0-1
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
0-0
05 Aralık
Brest-AS Monaco
1-0
05 Aralık
Lille-Marsilya
1-0
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
0-2
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
2-2
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-2
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
1-2
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
1-1

Benfica - Sporting Lizbon derbisinde kazanan yok

Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan derbide Benfica ve Sporting Lizbon 1-1 berabere kaldı.

calendar 06 Aralık 2025 01:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Portekiz Süper Ligi 13. hafta açılış maçında Benfica sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı.
 
Estadio da Luz'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
 
Sporting Lizbon'un golü 12. dakikada Pedro Gonçalves'ten gelirken, Benfica'nın golü 27. dakikada Heorhiy Sudakov'tan geldi. Benfica'da Gianluca Prestianni 90+2'de kırmızı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte Sporting Lizbon puanını 32 yaparken, Benfica da 29 oldu. Ligin sonraki maçında Benfica deplasmanda Moreirense ile karşılacaşak. Sporting Lizbon ise AVS'yi konuk edecek.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
