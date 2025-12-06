05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
3-2
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
0-1
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
0-0
05 Aralık
Brest-AS Monaco
1-0
05 Aralık
Lille-Marsilya
1-0
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
0-2
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
2-2
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-2
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
1-2
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
1-1

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü!

A Millî Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermesi hâlinde oynayacağı fikstür belli oldu.

calendar 06 Aralık 2025 01:47 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 02:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası, önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek.

Türkiye, play-off turunda önce sahasında Romanya ile ardından deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.

Millilerimiz, bu iki maçı geçmesi halinde Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek.

Bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynacağımız da belirlendi.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'da katılması halinde oynayacağı fikstür:

-Avustralya, 13 Haziran (Vancouver, BC Stadyumu)

-Paraguay, 19 Haziran (Santa Clara, Levi's Stadyumu)

-ABD, 25 Haziran (Inglewood, SoFi Stadyumu)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
