İşte Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü!

2026 FIFA Dünya Kupası, önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek.
Türkiye, play-off turunda önce sahasında Romanya ile ardından deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.
Millilerimiz, bu iki maçı geçmesi halinde Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek.
Bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynacağımız da belirlendi.
İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'da katılması halinde oynayacağı fikstür:
-Avustralya, 13 Haziran (Vancouver, BC Stadyumu)
-Paraguay, 19 Haziran (Santa Clara, Levi's Stadyumu)
-ABD, 25 Haziran (Inglewood, SoFi Stadyumu)
