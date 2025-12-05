05 Aralık
Kupadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 6 isim yok!

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminde Fenerbahçe ile Beşiktaş eşleşti. İki takımın da zorlu derbi öncesi belirli sebeplerden dolayı toplam altı eksiği bulunuyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş A Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.

Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alındı. Mert Hakan kırmızı kart cezası veya bahis soruşturmasından alabileceği cezayla birlikte Beşiktaş derbisini kaçıracak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfred Ndidi ile Malili El Bilal Toure zorlu derbi deplasmanında takımlarından uzak kalacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
