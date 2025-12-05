Recep Uçar, Rizespor ile ilk maçında eski takımına karşı!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Çaykur Rizespor, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetin ardından aldığı ligde 14 puanla 12'inci sırada bulunuyor.
Yeşil-mavililer, İlhan Palut'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligdeki son maçında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Konyaspor ise 15 puanla 11. sırada yer alıyor.
