Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. randevuda

Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. randevuda
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 54 golüne, turuncu-lacivertliler, 35 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR KAZANIYOR



Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda oynanan Türkiye Kupası müsabakasından da 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Son 7 maçında rakibini yenen Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü.

SARI LACİVERTLİLER, DEPLASMANDA GERİDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 17 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, rakibine karşı deplasmanda 21 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

SON 13 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
