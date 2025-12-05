05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Altınordu'dan Yılmaz Özeren sürprizi

Ligde zor zamanlardan geçen Altınordu, tecrübeli oyuncu Yılmaz Özeren'i renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyet alarak son sıraya demir atan Altınordu, bahis soruşturmasında 7 futbolcusunun ceza alması sonrası bir takviye daha yaptı. İzmir temsilcisi, tecrübeli futbolcu Yılmaz Özeren'i renklerine bağladı.

Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Altınordu'ya transfer olmak için amatör lisansa dönüş yapan Yılmaz; kariyerinde 1'inci Lig'de 76, 2'nci Lig'de 294, 3'üncü Lig'de 11, kupada 29 maça çıkıp, toplam 43 gol kaydetti.

Altınordu, federasyonun sağladığı bu transfer döneminde 5'inci amatör lisanslı oyuncu takviyesini yapmış oldu. İzmir ekibi daha önce Arda Mutlu, Aygün Özışıkyıldız, Mitatcan Erdoğan ve Fatih Arslan'la anlaşmıştı.

LİGDE RAKİP ANKARASPOR


Altınordu ligde 6 Aralık Cumartesi günü zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'un konuğu olacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 13 maçta 4 beraberlik, 9 yenilgi alarak 4 puanda kalan Altınordu; aynı periyotta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan 30 puanlı 3'üncü basamaktaki Başkent ekibi karşısında galibiyet siftahı yapmaya çalışacak.

Kırmızı-laciverti takımda sarı kart cezalısı Burak Gültekin'in yanı sıra yolların ayrıldığı Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya forma giyemeyecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
