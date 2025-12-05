Altınordu'dan Yılmaz Özeren sürprizi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyet alarak son sıraya demir atan Altınordu, bahis soruşturmasında 7 futbolcusunun ceza alması sonrası bir takviye daha yaptı. İzmir temsilcisi, tecrübeli futbolcu Yılmaz Özeren'i renklerine bağladı.Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.Altınordu'ya transfer olmak için amatör lisansa dönüş yapan Yılmaz; kariyerinde 1'inci Lig'de 76, 2'nci Lig'de 294, 3'üncü Lig'de 11, kupada 29 maça çıkıp, toplam 43 gol kaydetti.Altınordu, federasyonun sağladığı bu transfer döneminde 5'inci amatör lisanslı oyuncu takviyesini yapmış oldu. İzmir ekibi daha önce Arda Mutlu, Aygün Özışıkyıldız, Mitatcan Erdoğan ve Fatih Arslan'la anlaşmıştı.Altınordu ligde 6 Aralık Cumartesi günü zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'un konuğu olacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 13 maçta 4 beraberlik, 9 yenilgi alarak 4 puanda kalan Altınordu; aynı periyotta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan 30 puanlı 3'üncü basamaktaki Başkent ekibi karşısında galibiyet siftahı yapmaya çalışacak.Kırmızı-laciverti takımda sarı kart cezalısı Burak Gültekin'in yanı sıra yolların ayrıldığı Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya forma giyemeyecek.