Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş çağrı!

Samsunspor, resmi hesabından Galatasaray ile oynadıkları maç ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.
"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"
Kırmızı-beyazlı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'nun eski sözlerine alıntıda bulunurken harekete geçilmesi için çağrıda bulundu:
"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."
HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZ KONUSU SÖZLERİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, zamanında, "Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapmasını kabul ediyorum. İnsani hatanın dışında farklı bir şey olduğu zamanda bunu deklarede ettim. Kulüp başkanlarına, "Sizin konuşmanıza gerek yok, kamuoyunda ilk eleştiriyi ben yapacağım" dedim. Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapma hakkı var. Ama VAR'daki hakemlerin hata yapma hakkı yok." ifadelerini kullanmıştı.
"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"
Kırmızı-beyazlı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'nun eski sözlerine alıntıda bulunurken harekete geçilmesi için çağrıda bulundu:
"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."
HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZ KONUSU SÖZLERİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, zamanında, "Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapmasını kabul ediyorum. İnsani hatanın dışında farklı bir şey olduğu zamanda bunu deklarede ettim. Kulüp başkanlarına, "Sizin konuşmanıza gerek yok, kamuoyunda ilk eleştiriyi ben yapacağım" dedim. Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapma hakkı var. Ama VAR'daki hakemlerin hata yapma hakkı yok." ifadelerini kullanmıştı.
Samsunspor'un paylaşımı👇 https://t.co/owtzj8VC3S
— Sporx (@sporx) December 6, 2025