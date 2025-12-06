Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi tek eksik!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligin 7 golle en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmak istiyor.
Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3'de beraberlik alan İzmir temsilcisi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmeyi planlıyor.
GÖZTEPE'DE TEK EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.