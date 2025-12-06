Leipzig'ten Frankfurt karşısında gövde gösterisi!

Bundesliga'nın 13. haftasında Leipzig, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.



Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 6-0 gibi ezici bir skorla kazandı.



Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Conrad Harder, 31. dakikada Christoph Baumgartner, 47, 55 ve 65. dakikalarda Yan Diomande(3) ve 62'de penaltıdan David Raum kaydetti.



Leipzig'in 39. dakikada Christoph Baumgartner ile attığı gol VAR tarafından iptal edildi.



Bu galibiyetle birlikte Leipzig, ligdeki puanını 29'a çıkarırken Eintracht Frankfurt ise 21 puanda kaldı.



Leipzig, Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin deplasmanına gidecek. E.Frankfurt ise Augsburg'u konuk edecek.