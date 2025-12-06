Elit atletler Uluslararası Mersin Maratonu'nda!

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu, 4 kıtadan 18 farklı ülkenin profesyonel atletlerini bir araya getiriyor. Yaklaşık 500 profesyonel atletin katılacağı 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu, 'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla 14 Aralık Pazar günü koşulacak.Organizasyon; 42K, 10K ve Halk Koşusu olarak 3 ayrı etapta gerçekleştirilecek. Maratona, uluslararası sporcuların yanı sıra yurtiçinden de binlerce sporcunun katılması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin atletin katılacağı 10K yarışının da yapılacağı maraton toplamda yaklaşık 2 bin 500 lisanslı sporcunun katılımıyla koşulacak. Uluslararası Mersin Maratonu'nun Halk Koşusu'na da Mersin'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporseverin katılması bekleniyor.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Mersin'i sağlıkla, hareketle, şampiyonlarla dolu bir spor kenti yapmak için memnuniyetle çalışıyoruz" sözünden hareketle birbirinden önemli uluslararası turnuva ve organizasyonlara imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan 213 maraton arasında 49'uncu sıraya yerleşerek oldukça önemli bir başarıya imza attı.Uluslararası Mersin Maratonu ayrıca, geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonda Kenyalı sporcu Bethwell Kipkemboi'nin 2,08.13'lük derecesiyle Türkiye maratonlar rekorunun da ev sahipliği unvanını taşıyor.Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl 'Elite Label' kategorisine alınan maraton, 14 Aralık Pazar günü Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayacak. 10K koşusunun 09.00'da, 42K koşusunun 10.00'da ve Halk Koşusu'nun 10.15'de başlayacağı 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu'nun enerjisi ve sinerjisi ile yine birbirinden güzel anlara kucak açması bekleniyor.