Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed SK, Ümraniyespor'a konuk oldu.Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed SK, 4-3 kazandı.Karşılaşmada Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Andre Poko, 41. dakikad Burak Öksüz kendi kalesine, 73. dakikada Felix Afena-Gyan ve son olarak 90+3. dakikada Mbaye Diagne attı.Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini ise 45 ile 53. dakikalarda Batuhan Çelik ve 79. dakikada Bernardo Sousa kaydetti.Bu sonuçla birlikte Amed SK, puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 15 puanla 16. sırada kaldı.Ligde gelecek hafta Amed SK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Vanspor'a konuk olacak.Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin GezerEminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 71 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Barış Ekincier (Dk. 71 Talha Bartu Özdemir), Batuhan ÇelikAmed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Moreno (Dk. 86 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 77 Celal Hanalp), Fernando (Dk. 61 Afena-Gyan), DiagneGoller: Dk. 37 Poko, Dk. 41 Burak Öksüz (Kendi kalesine), Dk. 73 Afena Gyan, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 ve 53 Batuhan Çelik, Dk. 79 Benny (Eminevim Ümraniyespor)Sarı kartlar: Dk. 81 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Burak Öksüz (Eminevim Ümraniyespor)