06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-0
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-021'
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
0-023'
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-024'
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
0-023'
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
0-023'
06 Aralık
QPR-West Bromwich
0-023'
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
1-023'
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
0-023'
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
0-0DA
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-023'
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-0
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-0
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
0-0DA
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
0-0DA
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
0-1DA
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-045'
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
0-0DA
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
0-0
06 Aralık
Everton-N. Forest
0-022'
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
0-022'
06 Aralık
Newcastle-Burnley
0-023'
06 Aralık
Tottenham-Brentford
0-022'
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
0-06'
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
0-0DA
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
0-023'

7 gollü maçta Amed SK son anda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed SK, deplasmanda Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti.

7 gollü maçta Amed SK son anda kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed SK, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed SK, 4-3 kazandı.

Karşılaşmada Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Andre Poko, 41. dakikad Burak Öksüz kendi kalesine, 73. dakikada Felix Afena-Gyan ve son olarak 90+3. dakikada Mbaye Diagne attı.


Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini ise 45 ile 53. dakikalarda Batuhan Çelik ve 79. dakikada Bernardo Sousa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Amed SK, puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Amed SK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Vanspor'a konuk olacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 71 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Barış Ekincier (Dk. 71 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Moreno (Dk. 86 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 77 Celal Hanalp), Fernando (Dk. 61 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 37 Poko, Dk. 41 Burak Öksüz (Kendi kalesine), Dk. 73 Afena Gyan, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 ve 53 Batuhan Çelik, Dk. 79 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Burak Öksüz (Eminevim Ümraniyespor)

