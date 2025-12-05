Monaco, deplasmanda mağlup oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı.
Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek
Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı.
Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek