05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
2-0DA
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
0-023'
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-022'
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Okan Buruk'tan taraftara çağrı ve şampiyonluk sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Aralık 2025 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

"AYNI 11'LE ÇIKMAK AVANTAJ"
Zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Okan Buruk, "4 gün önce bir maç oynadık. Tekrar bir maça çıkıyoruz aynı kadroyla. Aynı kadroyla maça çıkabilmek çok iyi. Zor bir dönemden geçtik. Çok sert maçlar oynuyoruz. Aynı 11'le çıkmak avantaj. Bu maçı da sağlıklı şekilde bitirip 4 gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız." dedi.

"SAMSUNSPOR'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

Rakipleri Samsunspor hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Samsunspor'un oyun yapısı ve gücü, ligde de iyi durumdalar, Konferans Ligi'nde liderler. Kulüp, teknik adam ve kadro çok saygı duyulacak işler yapıyorlar. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. İç sahadayız." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE, SAVUNMA ANLAMINDA İYİ İŞLER YAPTIK"

Fenerbahçe maçında savunmada iyi işler yaptıklarını söyleyen Buruk, "Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Geçen hafta derbide savunma anlamında iyi işler yaptık. Kalemize ilk isabetli şutu 89'da yemiştik.


Fenerbahçe maçındaki savunma konsantrasyonunu bugün de uygulamalıyız. Top bizdeyken de özelliklerimizi kullanmalıyız. Çok önemli bir maç." sözlerini sarf etti.

"SAHA DIŞINA DEĞİL, SAHA İÇİNE ODAKLANALIM"

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Galatasaray'ın yaşadıklarıyla birlikte ne kadar güçlü olmamız gerektiğini söylemiştim. Gücü taraftarımızla ortaya çıkarmak istiyorsak, bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım olmalıyız. Buna inanıyorum.

Taraftarımıza sabırlı olmalarını diliyorum. Saha dışına değil, saha içine odaklanmalıyız. Bunu geçen sene de yaşadık, önceden de yaşadık.

Saha içine odaklandığımız takdirde 3 senede olduğu gibi şampiyon olacak takım Galatasaray'dır. İnanıyorum, inandığım için söylüyorum." ifadelerini kullandı.






1 Galatasaray 15 11 3 1 31 9 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 20 15 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
