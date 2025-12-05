Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu 2025: ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası grubu belli oldu.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray grubu, rakipleri kim oldu, maçları ne zaman merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray A grubu'na yerleşti. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası A Grubu karşılaşmaları kapsamında A Grubu'nda 2 iç ve 2 dış sahada toplam 4 maç yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçları kapsamında Galatasaray 4 takımla karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası rakipleri şöyle:

Başakşehir

Fethiyespor

İstanbulspor

Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması ilk maçları 23-24-25 Aralık, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat ve 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu kapsamda Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma 23-24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın bütün Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri şöyle:

Galatasaray - Başakşehir | 23-24-25 Aralık 2025

Fethiyespor - Galatasaray | 13-14-15 Ocak 2026

Galatasaray - İstanbulspor | 2-3-4 Şubat 2026

Alanyaspor - Galatasaray | 2-3-4 Mart 2026

Galatasaray'ın net maç tarihleri hakkında ise henüz TFF tarafından resmi açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşmaların net tarihlerinin duyurulması bekleniyor.