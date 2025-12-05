-
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu 2025: ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?
Haber Tarihi: 05 Aralık 2025 15:58 -
Güncelleme Tarihi:
05 Aralık 2025 15:58
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray grubu belli oldu. Taraftarlar tarafından ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası grubu belli oldu.
Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray grubu, rakipleri kim oldu, maçları ne zaman merak ediliyor.GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBUTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray A grubu'na yerleşti. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası A Grubu karşılaşmaları kapsamında A Grubu'nda 2 iç ve 2 dış sahada toplam 4 maç yapacak.Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:GalatasarayBaşakşehirTrabzonsporAlanyasporFatih KaragümrükİstanbulsporBolusporFethiyesporZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY RAKİPLERİ KİM OLDU?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçları kapsamında Galatasaray 4 takımla karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası rakipleri şöyle:BaşakşehirFethiyesporİstanbulsporAlanyaspor
GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması ilk maçları 23-24-25 Aralık, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat ve 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.Bu kapsamda Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma 23-24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın bütün Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri şöyle:Galatasaray - Başakşehir | 23-24-25 Aralık 2025Fethiyespor - Galatasaray | 13-14-15 Ocak 2026Galatasaray - İstanbulspor | 2-3-4 Şubat 2026Alanyaspor - Galatasaray | 2-3-4 Mart 2026Galatasaray'ın net maç tarihleri hakkında ise henüz TFF tarafından resmi açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşmaların net tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
